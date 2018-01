El Barça tanca la venda de Rafinha a l'Inter i renova Sergi Roberto

El Barça tenia una tasca complicada en aquest mercat d'hivern després de tancar els fitxatges de Coutinho i Yerry Mina: alleugerir una plantilla sobrepoblada. Confirmat l'adéu d'Arda Turan, que ha anat a Turquia, i a l'espera que es faci oficial la sortida de Javier Mascherano rumb a la Xina, el jugador següent a la rampa de sortida és Rafinha, que marxarà a l'Inter de Milà.

Després de molts dies de negociacions, el Barça va arribar ahir a un acord per l'adéu del migcampista brasiler, segons van informar tant mitjans de comunicació catalans com transalpins. L'operació tindria la fórmula d'una cessió amb una opció de compra d'uns 35 milions d'euros a final de temporada.



Continuïtat d'una peça clau

Després d'anunciar dijous la renovació de Gerard Piqué, el club va fer oficial ahir la continuïtat de Sergi Roberto fins a l'any 2022. El polivalent jugador de Reus seguirà al Barça aquesta temporada i les quatre següents, i queda blindat amb una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros.

La polivalència de Sergi Roberto, que en les categories inferiors exercia d'interior, li va obrir les portes del primer equip. Però les mancances de l'equip al lateral dret, va obligar-lo a reciclar-se. I en aquesta posició s'ha consolidat com un home indispensable, primer per a Luis Enrique i ara per a Ernesto Valverde.

A prop de fer 26 anys, Sergi Roberto acabaria el seu nou contracte als 30. Fins ara, en el seu palmarès amb el Barça hi ha 4 Lligues, 2 Lligues de Campions, 4 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 2 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de Clubs. A més, ha disputat 178 partits i ha marcat 7 gols.