Farrés s'acomiada del seu darrer podi

Gerard Farrés no va poder avançar els líders i, si no passa res, avui completarà el seu segon Top-5 seguit himoinsa team

Tret d'un canvi diametral el dar-rer dia que afecti dos dels quatre primers pilots de la classificació general, Gerard Farrés no podrà tornar a pujar al podi del Dakar. El manresà no va tenir cap oportunitat per retallar els deu minuts d'avantatge que li portava el tercer classificat, l'australià Toby Price. Precisament aquest va ser el millor de la jornada, va guanyar la seva segona etapa consecutiva, tenint en compte que dijous no es va córrer, i va deixar el podi final gairebé assegurat.

A més, Farrés tampoc no va poder resistir l'empenta de la tercera de les KTM, la conduïda pel francès Antoine Meo. Aquest va poder resistir el ritme de Price i de l'argentí Benavides en les dues especials separades per un llarg enllaç i avui encara tindrà alguna possibilitat d'acabar entre els tres primers. Per contra, el bagenc, al qual va perjudicar la suspensió de la jornada anterior, no va trobar en aquesta oportunitat la manera de retallar temps i cau fins al cinquè lloc. A més, queda a onze minuts de Meo en la lluita per la quarta plaça en el que ell mateix ha explicat que serà el seu darrer Dakar en motos.

Pel que fa a l'igualadí Armand Monleón, va seguir en la línia de l'última setmana. Ha fet un Dakar de menys a més i ahir va obtenir el seu millor resultat, una setena posició que li permet pujar un lloc a la classificació general i ser catorzè. Pensar en acabar dels deu primers és complicat, ja que es troba a 19 minuts d'aquesta posició, que ara mateix és per al xilè Ignacio Cornejo. A més d'ell, Joan Pedrero, Laia Sanz i el bolivià Daniel Nosiglia haurien de fallar per deixar passar l'igualadí, però, després de l'abandoment de l'any passat, es pot donar per satisfet de com ha acabat enguany. A l'hora de tancar edició, Nandu Jubany havia fet la primera de les dues especials i eraen el lloc 82 de l'etapa.



Peterhansel s'enfonsa

En la competició de cotxes, el dia va ser dantesc per a més d'un competidor. El més perjudicat del matí va ser el francès Stéphane Peterhansel, que va tenir un accident amb el Peugeot quan provava de retallar els tres quarts d'hora de dèficit respecte de Carlos Sainz. Va anar perdent temps a poc a poc i va ser avançat pels Toyota d'Al-Attiyah, Ten Brinke i De Villiers. El segon d'aquests tres, però, l'holandès Bernhard ten Brinke va haver d'abandonar durant la segona de les especials. En aquell moment, Carlos Sainz conservava amb calma la primera posició, amb 55 minuts de diferència sobre Al-Attiyah. Peterhansel encara no havia passat pel sisè punt de pas dels nou que hi havia i el sud-africà De Villiers li havia pres la tercera posició. Per la seva banda, Isidre Esteve era 21è de l'etapa després de la primera especial i és possible que acabi el Dakar entre els 20 primers. Els 120 quilòmetres d'avui, amb sortida i arribada a Córdoba, no són tan fàcils com sembla. Encara poden canviar coses.