El Gimnàstic té una cita important amb el Barça per no caure en descens

El Gimnàstic de Manresa espera aquest migdia una gran entrada al seu camp del Gimnàstic Parc per al partit, possiblement, més esperat de la temporada. L'FC Barcelona, líder del grup 3 de Divisió d'Honor, juga a la capital bagenca amb la intenció de mantenir o augmentar els sis punts de diferència que té respecte del Mallorca, el Girona i el Saragossa, els seus immediats perseguidors.

Per al Gimnàstic, en canvi, el partit té altres connotacions. Els escapulats es mantenen onzens, dos punts per damunt de les posicions de descens, i seria molt important sumar punts per no caure-hi. Els dos equips que té just a sota tenen partits complicats, sobretot el Sant Andreu, que juga a partir de dos quarts de cinc de la tarda al camp del Saragossa. Pel que fa a l'altre equip que té dues unitats menys que els manresans, el Lleida Terraferma rep el Gimnàstic de Tarragona a partir de les sis de la tarda.

El conjunt de Ferran Costa intentarà consolidar, sobretot amb bon joc, el pas endavant que va fer amb la victòria sobre el Manacor de la setmana passada. L'equip fa dos partits que no perd, ja que la setmana anterior va empatar al camp de la Unificació Bellvitge i arriba en bona dinàmica contra un rival temible.