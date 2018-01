Guille Rubio capitaneja la reacció del líder Breogán

Cop d'autoritat del Breogán, que va passar per sobre del Valladolid 96-74 i va oblidar, d'aquesta manera, la derrota de la jornada anterior amb el cuer Ourense. I en aquest triomf del líder va destacar un nom per sobre de la resta: Guille Rubio, que va fer un partit completíssim en anotar 22 punts, va agafar 5 rebots i va repartir 5 assistències (27 de valoració).

El pivot egarenc no va ser l'únic jugador amb passat al Manresa que va brillar al Breogán: el navassenc Salva Arco va ser el segon màxim anotador de l'equip, amb 14 punts. Al Valladolid, el seu capità, Sergio de la Fuente, va signar un doble-doble, amb 17 punts i 10 rebots, estèrils per intentar esgar-rapar un triomf de Lugo.

El segon classificat, el Prat, també va aconseguir la victòria, però va patir més per superar l'Osca (73-81). El trident format per Caleb Agafa (18 punts), Josep Pérez (16 punts) i Emanuel Cate (14 punts i 7 rebots) va resultar vital per a l'equip que està just davant de l'ICL a la classificació.

I la sorpresa de la nit va ser la victòria de l'Ourense, que està reaccionant i va deixar de ser el cuer en derrotar el Clavijo (59-69). El letó Davis Rozitis, fitxat del Lleida després de perdre a Manresa, va liderar el triomf gallec amb 14 punts i 8 rebots, i va reafirmar la seva condició de jugador determinant per a l'Ourense.



Els propers rivals de l'ICL

Anit també s'enfrontaven els dos propers rivals de l'ICL després del duel de demà amb el Melilla: el Tau Castelló, a qui els manresans visiten dimecres, va guanyar a Palència (70-73). El gran partit d'Urko Otegi (18 punts i 7 rebots) no va ser suficient per als conjunt local. Per part castellonenca, l'exmanresà Juanjo García va aportar 9 punts i 8 rebots al triomf.

En un final molt ajustat, el Castelló va veure com la diferència en el marcador anava minvant i el Palència fins i tot va tenir un tir per empatar: Andrés Miso, amb només tres dècimes, es va jugar un triple i va fallar.