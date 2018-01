L'Espanyol rep el Sevilla i el Girona visita l'Atlètic

L'Espanyol obre la jornada d'avui rebent el Sevilla en un duel d'equips reforçats per les seves últimes victòries a la Copa. Els blanc-i-blaus volen ser regulars a la lliga i guanyar després de quatre jornades invictes per allunyar-se de la zona de descens i poder enganxar-se al tren europeu, principal objectiu per a aquest curs.

Just després, l'Atlètic i el Girona s'enfrontaran aquest dissabte en l'inici de la segona volta, un duel amb necessitats per part de l'equip local, que ve de perdre al seu estadi davant el Sevilla, i la il·lusió dels gironins, que somien acostar-se a llocs europeus.

El partit següent enfronta el Vila-real, rival directe del Madrid pel quart lloc, amb el Llevant. I tancarà la jornada la visita del València a Las Palmas, on el conjunt de Marcelino intentarà sumar els tres punts per mantenir-se darrere de l'Atlètic, segon classificat.

Anit, l'Athletic es va avançar dues vegades en el marcador, amb gols d'Iñaki Williams i Raúl García, però va acabar empatant al camp del Getafe (2-2).