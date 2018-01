L'Eternam ha d'assegurar els tres punts per estar tranquil

Després de pràcticament un mes amb la competició aturada, primer per les festes nadalenques i un cop deixat enrere el campionat d'Espanya sub-18 , torna la lliga per al Manresa. L'Eternam juga avui, a les 18.15 hores, el partit de la segona jornada de la segona volta a Cerdanyola. El conjunt bagenc ve de vèncer l'Unión Santa Coloma al Pujolet en l'última jornada i ho va fer amb un marcador mínim.

El conjunt vallesà, que dirigeix David Herraiz, exjugador professional a l'Industrias García, és una secció del club de futbol i està tenint força inconvenients internament. Tot i aquestes dificultats, esportivament està situat en una zona relativament tranquil·la. Ara es dotzè, amb 17 punts, 8 per sobre dels que marquen el descens, que són l'Olimpyc i el Dènia, amb 9 punts.

Per la seva banda, el Manresa continua liderant la competició amb 42 punts, sis per sobre del seu immediat perseguidor, el CCR Castelldefels. El conjunt manresà continua tenint la baixa per lesió de Pau Albacete i està pendent de l'evolució de Carlos Corvo, lesionat ara fa uns dies en una sessió preparatòria. És imprescindible sumar tres punts aquest dissabte de cara al calendari que s'apropa. En la propera jornada, es repeteix sortida, serà a Castelldefels.