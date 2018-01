L'Igualada vol trencar una mala ratxa de deu anys a Vic per recuperar-se

L'Igualada HC visita avui la pista del CP Vic amb la intenció de sumar una victòria que li faci oblidar els darrers entrebancs, l'eliminació de la Copa CERS davant del Lleida Llista Blava i la derrota en partit de lliga de dimarts contra el Girona CityLift. Per fer-ho, els arlequinats hauran de superar una ratxa negativa de deu anys sense vèncer al Pavelló Olímpic de la capital osonenca.

Després de perdre contra el Girona, el tècnic dels igualadins, Ferran López, va afirmar que «l'objectiu del partit és allargar al màxim la nostra identitat per arribar bé als propers partits, que estaran més espaiats en el temps».

El Vic, per la seva banda, passa per una mala ratxa de resultats, ja que no suma tres punts des del 18 de novembre passat davant del Palafrugell. Aquest fet l'ha portat a la tretzena posició de la classificació amb només 13 punts. De tota manera, Ferran López no es refia de la situació del seu adversari d'avui, que considera «anecdòtica», i va explicar que «haurem d'anar a Vic a treballar molt».

La fatiga dels jugadors, ja que tots dos equips vénen de jugar partit de competició europea i intersetmanal, pot ser un dels factors que poden decantar el partit d'una banda o d'una altra.