Navarcles acollirà demà una nova prova de cros dels Jocs Escolars

Navarcles serà l'escenari demà, a partir de les deu del matí, de la desena prova de la fase comarcal de cros dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya a la comarca del Bages. Les curses es faran al circuit del Pla del Cos, i no és possible inscriure-s'hi al mateix dia. Es tracta d'una més de les cites d'aquest hivern, que s'han disputat a diferents viles i ciutats. Per tal de trobar més informació sobre els recorreguts, els horaris i les distàncies de les diferents proves que s'hi faran, podeu entrar a www.cebages.info.