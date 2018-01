Triple presència espanyola en els vuitens d'Austràlia

Els tres representants de la delegació espanyola a l'Obert d'Austràlia que van jugar ahir, Rafa Nadal, Pablo Carreño i Carla Suárez, van aconseguir passar als vuitens de final de l'Obert d'Austràlia. Se'ls podria afegir un quart jugador si el mataroní Albert Ramos derrota, en un partit que ha de començar aquest dissabte a les nou del matí, l'exnúmero 1 mundial, un Novak Djokovic que, ara mateix, ocupa el lloc 14 del rànquing mundial.

Nadal no va patir gens per guanyar el seu tercer partit a Melbourne. La víctima va ser el bosnià Damir Dzumhur, que va caure derrotat per 6-1, 6-3 i 6-1. Com en els partits anteriors, el mallorquí, que arribava al primer Gran Eslam de l'any sense cap rodatge, no va patir gens i ara es veurà les cares amb un altre adversari assequible, l'argentí Daniel Schwartzman, que ahir va superar l'ucraïnès Dolgopolov en quatre sets.

Per la mateixa banda del quadre va l'asturià Pablo Carreño, que jugaria contra Nadal uns hipotètics quarts de final. Abans, però, haurà d'eliminar Marin Cilic. Ahir, Carreño va haver de patir per vèncer en quatre sets molt durs el luxemburguès Gilles Müller, per 7-6, 4-6, 7-5 i 7-5. Per la seva banda, Cilic va guanyar el nord-americà Ryan Harrison per 7-6, 6-3 i 7-6. Altres enfrontaments de vuitens seran Dimitrov-Kyrgios i Edmund-Seppi.

En la categoria femenina, la canària Carla Suárez, única supervivent espanyola, va haver de patir per vèncer l'estoninana Kaia Kanepi, per 3-6, 6-1 i 6-3. Ara jugarà contra una adversària de la mateixa nacionalitat, Anett Kontaveit, que va donar la sorpresa en vèncer la guanyadora de Roland Garros, la letona Jelena Ostapenko, per 6-3, 1-6 i 6-3. Suárez va per la part baixa del quadre i, si derrota Kontaveit, cap de sèrie número 32, es veuria les cares, molt probablement, amb la danesa Caroline Wozniacki.