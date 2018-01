El Barça visita el Betis amb l'opció d'ampliar el liderat

El Barça visita aquest vespre (20.45 h) el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis en el primer partit corresponent a la segona volta de Primera Divisió. L'equip blaugrana arriba al matx després d'encaixar la seva primera derrota oficial després de 29 partits. Per la seva banda, el conjunt bètic rep el líder de la competició en un bon moment de joc i de resultats.

Els blaugrana volen curar ràpidament les ferides del partit de Copa davant l'Espanyol en un estadi en el qual l'any passat van treure un empat amb polèmica, després que l'àrbitre anul·lés un gol clar al conjunt culer que els podria haver donat la victòria. Un resultat que els de Valverde volen evitar, però amb la tranquil·litat que dóna els mals resultats d'ahir dels seus perseguidors. L'Atlètic pot quedar a onze punts de diferència i el València, a catorze.



Ernesto Valverde ho té clar, la «prioritat és la lliga». Així ho va assegurar ahir a la roda de premsa prèvia al partit d'aquest vespre. L'entrenador blaugrana va reconèixer que després de la derrota davant l'Espanyol intentaran «recuperar la dinàmica guanyadora» davant l'equip de Quique Setién.

«Tenim clar que la nostra prioritat és la lliga. Volem guanyar la Copa i tots els títols, però la lliga és el campionat que et diu com estàs durant tot l'any. Cinc minuts dolents a la Copa i la Champions et poden deixar fora», explicava el tècnic culer davant els mitjans de comunicació.

L'extremeny no podrà tenir disponible per al partit d'avui Ousmane Dembélé, Paco Alcácer i Philippe Coutinho, lesionats. També hi ha el dubte de Paulinho, amb un cop al peu després del derbi de Copa, així com de Javier Mascherano, que està esgotant el seu temps de recuperació. Qui més depèn de les seves sensacions és el capità blaugrana, Andrés Iniesta, pendent de l'evolució de la sobrecàrrega muscular.

La gran novetat és el retorn a la convocatòria de Samuel Umtiti. El central francès va rebre ahir l'alta mèdica i ja pot disputar minuts amb el seu equip. Una llista de convocats en la qual destaca també la presència de Carles Aleñá i l'absència de Rafinha, el qual marxaria al Inter, a l'espera de la confirmació oficial.

L'empat de l'Atlètic ahir davant el Girona obre la porta als blaugrana per intentar eixamplar la diferència als onze punts respecte del quadre matalasser. En relació a l'Atlètic de Madrid, l'entitat culer va mostrar el seu respecte a la institució madrilenya, en publicar un comunicat en el qual negava les informacions aparegudes a diferents mitjans referides Antoine Griezmann i la seva suposada vinculació al FC Barcelona. L'Atlètic ja va denunciar el club blaugrana a la FIFA per aquest fet.