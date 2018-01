El City torna al camí de la victòria, davant el Newcastle

El Manchester City, del tècnic santpedorenc Pep Guardiola, es va refer de l'ensopegada al camp del Liverpool i va tornar al camí de la victòria a la Premier. En aquesta ocasió a l'Etihad, davant el Newcastle, el qual va derrotar per un resultat final de 3-1.

Al minut 34, els locals van obrir el marcador mitjançant el davanter argentí Sergio Agüero, que va aprofitar una assistència de de Bruyne per batre Darlow. A la segona meitat, Agüero va transformar un penal per situar el 2-0 al marcador. Quatre minuts després, Murphy va retallar distàncies, però l'argentí va fer el seu tercer gol de la tarda i va sentenciar el duel.

Per la seva banda, el Manchester United tampoc va fallar en la seva visita al camp del Burnley, una de les revelacions de la competició. Els jugadors de José Mourinho es van imposar per 0-1, amb un solitari gol de Martial. El Chelsea, que és el tercer classificat i el rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions, va signar una golejada al camp del Brighton (0-4). Els homes d'Antonio Conte van fer una sortida fulgurant i al minut sis ja guanyaven per 0-2, amb dianes de Hazard i Willian. A la segona meitat, Hazard va fer el tercer i Moses va anotar el quart i definitiu gol.

En un altre dels partits disputats ahir, l'Arsenal no va donar cap possibilitat al Crystal Palace i el va apallissar per 4-1. Si el Chelsea va fer uns grans primers minuts, els de Wenger ho van superar amb escreix, ja que al 22 ja havien fet les quatre dianes, a través de Monreal, Iwobi, i Lacazette. Milivojevic va fer el gol de l'honor dels visitants. En els altres duels de la jornada, l'Everton i el West Brom van empatar a un, el Leicester va imposar-se al Watford per 2-0, l'Stoke va guanyar el Huddersfield també per 2-0, i el West Ham i el Bournemouth van empatar a un. Avui, a les 17 hores, el Southampton rep el Tottenham.