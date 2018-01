El Gimnàstic competeix amb el líder Barça i encaixa una derrota mínima

Competitiu i amb opcions de puntuar en tots els partits. Aquest és el segell que caracteritza el Gimnàstic. El matx d'ahir davant el líder Barça no va ser una excepció. Però la derrota encaixada i el triomf del Lleida aboca els manresans a la zona de descens.

Esperonats pel nombrós públic present al Gimnàstic Parc –més de quatre-cents cinquanta espectadors–, els escapulats van sorprendre el Barça amb un inici ofensiu i ambiciós, tot i no aconseguir crear autèntic perill. En contraposició, els de García Pimienta, amb el berguedà Martí Vilà a l'equip inicial i el navassenc Marc Guitart com a preparador físic, van tenir una immillorable opció en un contracop conduït per Guille, qui va encarar en solitari Cegarra però no va poder superar-lo amb el seu xut ras i creuat (min 7).

Els blaugrana van agafar la possessió de la pilota i el domini ter-ritorial transcorreguts deu minuts de joc, però van crear perill de forma puntual. Alejandro i Èdgar van desaprofitar una doble ocasió (min 18). Alejandro va reincidir sis minuts després i Monchu va rematar fregant el travesser (min 35).

Els manresans van oferir el seu millor joc durant els quinze minuts inicials del segon període. Joel Priego, després d'una excel·lent conducció en diagonal, va obligar Lazar a lluir-se (min 50). Després el Barça va reprendre el seu domini, però mai va aconseguit trenar joc per l'interior. El perill blaugrana es generava per les bandes. Guille (min 62) va servir una excel·lent centrada rasa al segon pal que Quique no va poder rematar a boca de canó. Set minuts després, una temperada centrada del mateix jugador va permetre a Monchu rematar de cap a gol arribant des del darrere. El berguedà Martí Vilà va assistir Mate en el 0 a 2 (min 80). El Nàstic no va rendir-se i Gassan, tres minuts després, va rematar de cap a gol una falta lateral servida per Monchi. L'ofensiva final dels manresans no va ser fructífera.