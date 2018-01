El Girona dóna el cop al Wanda i treu un empat amb sabor a victòria

El Girona va aconseguir una fita més en empatar al Wanda Metropolitano davant el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. El gol de Griezmann per als matalassers va ser insuficient per deixar els tres punts a casa, els quals es van repartir gràcies a un gol de Portu que deixaria la lliga en safata per al Barça, si guanya avui el Betis.

Els locals van sortir molt intensos, amb una pressió bona i arribades perilloses a la porteria defensada per Bono. Els blanc-i-vermells buscaven el gol ràpidament per demostrar que la derrota de Copa davant el Sevilla va ser tot un error. I tot això en un dia, en el qual Simeone va voler donar descans des de l'inici a algunes de les seves peces habituals, com són Koke i el capità Gabi.

Després d'avisar en nombroses ocasions, al minut 34 de partit l'Atlètic va fer el primer gràcies a Antoine Griezmann. El francès va robar una pilota des del terra, que va endur-se Thomas per fer una passada a l'espai a Diego Costa i aquest, la va deixar de cara perquè Griezmann la introduís al fons de la xarxa sense oposició.

El gol va espavilar el Girona, el qual va sortir amb més ritme al segon temps. Amb el pas dels minuts, els matalassers no remataven el partit i els gironins tenien les seves opcions. Un mal refús de Koke va acabar a l'àrea madrilenya, concretament al cap de Bernando, que va cedir a Portu i aquest no va perdonar. Sense temps per a més, els de Simeone van ser incapaços de refer-se i d'anotar el gol del triomf davant un Girona que li ha pres quatre punts a la lliga.