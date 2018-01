Greu ensopegada per al València a Las Palmas i nova victòria del Vila-real

El València també va dimitir ahir de les possibilitats que encara mantenia per posar en perill el títol de lliga per al Barça. L'equip de Marcelino García va caure derrotat a Las Palmas (2-1) davant d'un cuer que, després de ser apallissat a Girona, pren aire i deixa la dar-rera posició en solitari per al Màlaga. A més, el conjunt valencianista va acabar el partit amb deu jugadors, i Gabriel Paulista i Rubén Vezo seran baixa per rebre el Reial Madrid.

El València es va avançar en el marcador gràcies a un cop de cap de Santi Mina, però abans del descans el conjunt canari va empatar amb una rematada de Jonathan Viera, a centrada de Peñalba. La jugada clau va arribar als vuit minuts de la represa, quan Gabriel Paulista va fer penal per mans. El col·legiat, Munuera Montero, va treure-li targeta i, davant de les seves protestes, el va expulsar. Calleri va anotar el gol. Fins al final, Las Palmas hauria pogut sentenciar i, a més, va veure com Vezo també era expulsat. Però el València encara hauria pogut empatar amb una rematada a la mitja volta de Zaza que va passar a prop de la porteria de Chichizola.



Quart lloc momentani

Per la seva banda, el Vila-real va sumar una victòria ajustada (2-1) contra el Llevant en un dels derbis del País Valencià i avança amb dos punts el Madrid en la lluita per a la quarta posició, tot i que els blanca han de jugar avui i encara els falta un partit, al camp del Leganés. Els groguets es van avançar mitjançant Trigueros a la primera meitat i va semblar que sentenciaven el partit amb un segon gol, de Txerishev. Al descompte, el reaparegut Roger Martí va salvar l'honor granota, de penal.