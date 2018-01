Un Igualada en ratxa arrenca un empat valuós de l'Alpicat en un partit molt aspre

L'Igualada manté la dinàmica positiva dels darrers partits i ahir va sumar un meritori empat al difícil camp de l'Alpicat. El partit va ser molt igualat, tens i aspre. La primera meitat va caracteritzar-se per l'equilibri entre les dues formacions amb vocació ofensiva. Martí Just (min 02) no va poder avançar els visitants, mentre que Gomà (min 35) va materialitzar el gol dels lleidatans. A la represa, el domini va correspondre completament a l'equip igualadí, que va pressionar per aconseguir l'empat fins que Seydou (min 79) va avançar-se a la sortida del porter Cristosomo per restablir les taules. Els blaus són sisens, amb 31 punts.