L'esport solsoní llueix en una nova gala

Després de setze edicions al Teatre Comarcal de Solsona, la Nit de l'Esport del Solsonès s'ha celebrat per primera vegada a la Sala Polivalent. Divendres, a dos quarts de vuit, el psicòleg esportiu Pep Marí va portar a terme la conferència «Els valors et fan guanyar», a un auditori de la Sala Polivalent ple d'adults i infants. El discurs de Marí va ser totalment motivacional. Els valors, per a ell, són importants. Tot i així, que les persones es comprometin amb els seus valors és encara més important. «Enamoreu-vos dels vostres valors», deia Marí durant el torn de preguntes de la xerrada.

La gala d'entrega de premis, presentada per Marc Anglarill, va començar a quarts de nou. La grada era plena d'esportistes i famílies, acompanyades d'autoritats del Consell Comarcal, el Consell Esportiu del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona, encarregades de l'organització. «La Nit de l'Esport del Solsonès es troba en un procés de canvis i renovació», segons fonts de l'organització. És per això que es va crear una comissió amb entitats esportives i centres escolars, per «donar una nova projecció al certamen esportiu».

El presentador Marc Anglarill, que va anomenar els objectius comuns de les entitats organitzadores, explicava que l'esport juga «un paper destacat en la societat. A més dels beneficis associats a la seva pràctica, ajuda a la cohesió social i a la projecció exterior de la comarca». L'escola Arrels, l'institut Francesc Ribalta i l'escola Setelsis van ser premiades pels seus resultats a les finals nacionals d'atletisme, de cros i de tennis de taula. Les palistes de l'institut havien quedat campiones per equips i individualment, en cadet femení.

Pel que fa als equips federats, també l'equip cadet femení, però ara del CB Solsona, va rebre un reconeixement per haver guanyat el campionat de fase regular del nivell C2, així com el cadet B masculí. El Club de Bitlles Olius va lluir la seva samarreta groga sobre l'escenari en dues ocasions. El sènior masculí del Futbol Sala Solsona i el sènior femení del Futbol Base Solsona Arrels també van lluïr les seves samarretes identificatives. Els dos han guanyat les respectives competicions, i els sèniors han aconseguit l'ascens.

Els reconeixements als ciclistes Juan Pérez i Marc Massana, del Club La Torreta, al campió de la Copa Catalana Endurades 2017, Ramon Mascaró, i a l'equip infantil del Club de Taekwondo Solsona van donar pas a l'homenatge a l'anterior president de la penya barcelonista, Jordi Estany Closa. El piscolabis final, a càrrec de Riuverd, amb valors de proximitat i amb els noms i cognoms dels productors, va cloure la jornada.