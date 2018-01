L'Igualada paga cares dues accions desafortunades a la pista del Vic

L'Igualada va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Vic, on va caure per 2-0. En la primera meitat els igualadins van optar per xuts llu-nyans, l'única opció que tenien per intentar obrir la muralla vigatana. Però no ho van aconseguir, i es va arribar a la mitja part amb l'empat a zero inicial.

A l'inici del segon temps el joc va ser més competitiu, un fet que beneficiava els arlequinats, però ràpidament els osonencs van tornar a imposar la seva dinàmica de joc tancat i lent i es van avançar en l'electònic mitjançant una diana de Jassel Oller, exjugador igualadí, que va aprofitar una errada defensiva. Tot seguit, els anoiencs van anar a buscar l'empat i Deitg va fer la funció de cinquè jugador. Però la jugada els va sortir creu i Oller va sentenciar des de mitja pista amb la porteria buida.