El Lleida guanya a Palma i és a la zona de play-off

L'Actel Força Lleida va aconseguir una victòria important ahir a la pista de l'Iberostar Palma (76-80) que permet al conjunt de Borja Comenge entrar a posicions de play-off en detriment de l'Araber-ri, que ahir va ser severament der-rotat pel Leyma Corunya (80-99). Lleidatans i vitorians es troben igualats ara mateix a la classificació, però amb avantatge català per l'average. Per la seva banda, el Palma es veu seriosament amenaçat pels tres cuers, sobretot per un Ourense en línia positiva.

A Son Moix, el partit entre balears i catalans va ser igualat durant tota l'estona, amb exigus avantatges de tots dos equips. La jugada decisiva va arribar amb 71-73 al marcador i a 47 segons del final. Ogungbemi-Jackson va robar una pilota a Mockford i es va entrar en una dinàmica de tirs lliures per als visitants que va aprofitar Derksen per situar un 71-78 ja irremuntable. El manresà Miquel Feliu només va anotar dos punts, lluny dels 21 de Dukanovic, màxim anotador lleidatà, i dels 20 del local Roger Fornas.

Abans, a Vitòria, el Leyma Corunya va entrar al darrer quart amb quatre punts de dèficit (68-64), però un parcial espectacular de 12-35 va fer que la victòria volés cap a Galícia. El conjunt d'Aranzana empata amb el Valladolid i pot lluitar per entrar entre els cinc primers en dates properes. Fins a sis jugadors visitants van passar dels 10 punts. Van destacar els 16 de Monaghan i Gilling. Per la banda local, el millor va ser Edwards, autor de 20 punts.

A part del partit del Congost, avui es tanca la jornada amb la visita del Càceres al Barça B i amb la de l'Oviedo al Sammic. En tots dos casos, hi ha favoritisme de victòria dels visitants.