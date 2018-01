L'última jornada del Dakar no provoca canvis i Farrés acaba en cinquena posició

Finalment, els 120 quilòmetres d'especial final del Dakar no van canviar res. Tot havia quedat sentenciat en la maratoniana jornada anterior, amb dues especials per al record que van enterrar les aspiracions de més d'un, i ahir, amb només una hora i mitja per endavant, poca cosa es podia canviar. Gerard Farrés no ha pogut repetir l'impressionant podi de l'any passat en la què ha estat la seva darrera actuació en motos, però ha finalitzat cinquè, la seva segona millor classificació de la història. Les KTM oficials de Walkner, el guanyador, Price i Meo, i l'Honda de Benavides han estat imbatibles.

De tota manera, l'actuació del manresà és la millor d'un català enguany, si descomptem la de Lucas Cruz, copilot de Carlos Sainz, el guanyador en cotxes, i tanca una brillant trajectòria d'onze participacions farcides de tot. L'alegria amb la qual Farrés va ser felicitat en arribar demostra que marxa per la porta gran.



Tres més dels nostres, a la meta

Però no només Farrés va arribar ahir a la meta de Córdoba. També en motos, Armand Monleón no pot repetir el desè lloc de fa dos anys, però acaba en la catorzena posició i amb el bon gust de boca del setè lloc parcial en l'etapa de divendres. L'igualadí segueix aprenent de cara al futur i recupera confiança. Èxit també per al cuiner de Monistrol de Calders Nandu Jubany. Pocs apostaven per ell abans de l'arrencada, a Lima, i ho ha aconseguit en el lloc 53. Finalment, en cotxes, Isidre Esteve no ha pogut fer realitat el somni de ser entre els vint primers, però sí que ha cobert etapes brillants i ahir declarava que «estem molt cansats després d'etapes molt llargues al final, però també molt contents».



KTM regna, Sainz torna

En les dues categories principals van guanyar les escuderies previstes, però potser no els pilots favorits. Matthias Walkner pren el relleu de Sam Sunderland, Toby Price, Marc Coma i Cyril Despres i, per gairebé 17 minuts, evita que KTM cedeixi el regnat damunt de les dues rodes. L'austríac va afirmar que «el meu objectiu era un lloc al podi. La desena etapa va ser clau, jo he estat qui més sort ha tingut». En cotxes, segon triomf de Carlos Sainz, després del 2010. El madrileny explicava que «ha estat un triomf merescut. Ha estat duríssim. Venia de cinc abandonaments i aquest cop m'he concentrat al màxim». En les altres categtories, el xilè Ignacio Casale va vèncer en quads, el brasiler Reinaldo Varela, en SxS, i el rus Eduard Nikolaev, en camions.