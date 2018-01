El Perfumerías i el Girona seran a la final de la Copa de la Reina

El Perfumerías Avenida i l'Spar CityLift Girona van fer bons els pronòstics i es van classificar per a la final de la Copa de la Reina, que es disputarà aquest migdia (12 hores) al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. El conjunt de Salamanca va solventar el seu duel davant el Gipuzkoa per la via ràpida (58-48), amb Elonu com a jugadora més destacada. Pel que fa a les gironines, van acabar amb el somni de l'equip amfitrió, el Mann-Filter (80-60), gràcies a l'encert de l'interior Nádia Colhado, que va acabar amb 15 punts i 19 de valoració, i buscaran la revenja de la final del curs passat, en la qual el Perfumerías va vèncer.