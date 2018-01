Ramos no supera l'escull de Djokovic i cau eliminat

El tennista català Albert Ramos va caure eliminat, la matinada passada, en la tercera ronda de l'Obert d'Austràlia, el primer Gran Eslam de la temporada, després de perdre en només tres sets (6-2, 6-3 i 6-3) davant un dels favorits al títol, el serbi Novak Djokovic, que va obtenir el bitllet per als vuitens de final. S'enfrontarà al sud-coreà Hyeon Chung, que va donar la sorpresa i va eliminar l'alemany Alexander Zverev en cinc mànegues (5-7, 7-6, 2-6, 6-3, 6-0).

L'exnúmero 1 del món, que ara ocupa el lloc 14 del rànquing ATP, no va tenir gaire problemes davant el català, tot i que va haver de treballar per salvar les sis pilotes de trencament que va tenir Ramos. Al final, el serbi va aconseguir posar fi a l'enfrontament amb 2 hores i 24 minuts de joc.

Un altre dels favorits, el suís Roger Federer, també va vèncer per la via ràpida, en el seu cas davant el francès Richard Gasquet (6-2, 7-5, 6-4). Ara, Federer lluitarà per una plaça als quarts de final davant una de les revelacions del torneig, l'hongarès Marton Fucsovics, que va ser el botxí de l'argentí Nicolas Kicker.

En el quadre femení, la número 1 del món, la romanesa Simona Halep, va tenir més problemes dels previstos per imposar-se a la nord-americana Lauren Davis. Ho va fer en tres sets (4-6, 6-4 i 15-13), després de gairebé quatre hores de joc, i va haver de salvar fins a tres pilotes de partit. Altres favorites, com la txeca Karolina Pliskova o l'alemanya Angelique Kerber, també van de passar ronda.