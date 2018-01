El tècnic del Melilla es pren el partit d'avui com «una final»

El tècnic melillenc Alejandro Alcoba ha donat una gran importància al partit d'avui en la prèvia de l'enfrontament. S'ha atrevit a qualificar-lo com «una final i un punt d'inflexió per al nostre creixement en la classificació», ja que «si els guanyem, els avançaríem».

Alcoba va ser el primer entrenador que va vèncer l'ICL a la lliga aquesta temporada, en el partit de la primera volta, i admet que «no espero un Manresa gaire diferent al d'aleshores. A l'anada vam fer un partit molt complet i tinc la sensació que el partit de diumenge se li assemblarà. Nosaltres seguim fent moltes de les coses que vam fer llavors i ells tampoc no han variat gaire el seu joc».

Sobre les claus del partit, Alcoba va afirmar que radicaran en igualar el nivell de duresa que avui imposi l'ICL. «Espero un Manresa que ens pressionarà molt, que no ens deixarà estar còmodes en el partit. He pogut veure que quan juguen a casa augmenten el nivell defensiu, amb un tipus de contacte semblant al de l'ACB. Hem de gestionar-ho i viure amb això. Aquest és el punt que més em preocupa i hem de ser llestos per circular bé la pilota i aconseguir tirs alliberats». El conjunt nord-africà confia en guanyar avui, mentre rastreja el mercat a la recerca d'alguna nova incorporació. El tècnic va explicar que «no hi ha res decidit i volem veure com evoluciona el mercat. Volem aconseguir el millor jugador possible en una posició interior».