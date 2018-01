El Berga perdona i ho acaba pagant amb una derrota a Sabadell Nord

El Berga va competir de tu a tu al camp del fort Sabadell Nord, però va acabar cedint per un solitari gol a mitjan de la primera meitat. El conjunt local va dominar i va portar el ritme del joc durant els primers 15 minuts del partit. El local Comellas va aprofitar la passivitat berguedana per marcar l'1-0 en el marcador. A mesura que passaven els minuts, els homes de Joan Prat van començar a gaudir d'ocasions clares de gol. Primer, Joanet va enviar la pilota al pal després d'un un contra un. Seguidament, Noguera va creuar massa el seu xut i Sergi Ruiz va perdonar de nou un cara a cara amb el porter local.

A la represa la dinàmica va canviar per complet. L'equip de Joan Prat va apretar molt fort i durant tota la segona meitat es va jugar al camp del Sabadell Nord. L'equip local va ser incapaç de generar cap ocasió i ni tant sols va gaudir de cap aproximació. Res a veure amb el conjunt berguedà, que va generar ocasions no tant clares com les de la primera meitat, però que ho va intentar fins al final.

Amb aquesta derrota, el Berga tanca el seu particular Tourmalet amb els equips de la part alta de la classificació, i la setmana vinent buscarà els tres punts amb la visita al seu camp de l'Avià, en el gran derbi del berguedà. El Berga necessita els tres punts per encarar amb tranquil·litat la segona meitat de la temporada.