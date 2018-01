La bona defensa i dos triples seguits de Yuste donen la victòria al Navàs

El Navàs Viscola es va endur una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Vendrell, al qual es va imposar per un resultat final de 86-81 en un matx que va ser la repetició de la final de Segona Catalana del curs passat i que es va haver de decidir després d'una pròrroga.

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, i era el conjunt visitant el qual va estar per davant en el marcador, gràcies al seu encert en el llançament exterior (van anotar fins a onze triples, cinc d'ells de Thiam). Per la seva banda, els navassencs no van tenir el seu millor dia en el tir, però es van basar en el joc interior i en les transicions ràpides per mantenir-se a prop en el marcador, que a la mitja part reflectia quatre punts de diferència per al Vendrell (34-38).

En el tercer quart la tònica va ser més o menys la mateixa (54-56 al final), i els deu darrers minuts es van iniciar amb tres triples consecutius dels visitants, que es van posar onze punts per sobre i tenien ben encarrilat el duel. Els jugadors bagencs no es van rendir i, esperonats per la nombrosa afició que omplia de gom a gom el pavelló, van remuntar i es van situar per davant quan faltaven pocs segons per al final. Però el Vendrell va aconseguir forçar la pròrroga, en la qual els locals van mantenir la dinàmica positiva i, gràcies a una bona defensa i dos triples seguits de Yuste, van obrir el forat definitiu.