El CB Igualada planta cara al líder però no aconsegueix cap recompensa a l'esforç

El sènior femení del Club Bàsquet Igualada va encaixar la novena derrota a la pista del CEJ L'Hospitalet, el líder, per un igualat 68-70 resultat final.

Tot feia preveure que seria un duel plàcid per a les noies de l'Hospitalet, però no va ser així. Des de bon inici les jugadores igualadines van sortir concentrades i conscients del que s'havia de fer per tal de plantar cara al conjunt rival. Durant el primer quart es va poder gaudir de bon bàsquet per part d'ambdós equips, que van estar constantment en un estira i arronsa en l'electrònic que mostrava un 14-15 al final dels primers deu minuts.

Tot i que les locals van mantenir el bon joc en el segon període, diverses accions individuals de les barcelonines van obrir una tímida escletxa en el marcador. No obstant, les d'Igualada mai van tirar la tovallola i van tancar la primera meitat amb un resultat de 31-38.

A la respresa, va ser l'equip visitant qui va controlar el domini del matx i va obtenir un notable avantatge de 16 punts que semblava sentenciar el partit. Una immediata reacció, però, va tornar a col·locar les de l'Anoia en posició de competir per la victòria.

En el darrer quart, l'Igualada va treure forces de tot arreu per tal de donar la sorpresa i vèncer el líder, però tot i posar-lo entre les cordes, el talent de les de l'Hospitalet va impossibilitar la remuntada de les locals, que van acabar perdent per només dos punts (68-70).

Per part del CB Igualada, cal destacar el debut a casa i la bona actuació de les noves incorporacions: Kamille Díaz, la base que va anotar 8 punts, i la polivalent jugadora Agustina Talasimov.