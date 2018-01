El Celta deixa la Reial en una situació compromesa, i empat a Vitòria

La Reial Societat continua sense poder sortir de la zona mitjana baixa de la classificació, tot i que ara per ara no perilla la seva situació pel que fa a la possibilitat d'entrar a la zona de descens. Els donostiarres van caure derrotats ahir contra el Celta (1-2), en un partit que havien encarrilat bé als deu minuts gràcies a un gol de Willian José. Els gallecs, però, van poder empatar al minut 20 amb un penal transformat per Iago Aspas i es van beneficiar d'una pena màxima que Willian José va enviar al travesser. A la represa, va arribar el gol de la victòria del Celta, quan Maxi Gómez va superar Rulli amb un bon cop de cap.

A prop de Sant Sebastià, a Vitòria, l'Alabès va deixar passar una gran oportunitat per respirar més tranquil en perdre un avantatge de 2-0 i acabar empatant. Munir i Pedraza van avançar els locals en els primers minuts de la segona part, en els quals, fins i tot, es va anul·lar un gol al primer per fora de joc. Les coses, però, es van començar a complicar quan el col·legiat va indicar un dubtós penal per mans de Guidetti que va transformar Gabriel Pires. En el darrer minut, i amb deu homes locals per expulsió de Rodrigo Ely, Zaldúa va aprofitar una errada d'Alexis per empatar.