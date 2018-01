Gerard Farrés: «El tercer lloc de l'any passat no va ser fruit de la casualitat»

Cinquena posició final en la seva onzena i sembla que darrera participació al ral·li Dakar, almenys pilotant una moto (no descarta fer-ho al volant dun cotxe). El manresà Gerard Farrés dificílment podia assolir un resultat millor a la quarantena edició de la mítica prova.

Farrés s'acomiada del Dakar assolint la segona millor classificació de la seva trajectòria, només superada pel tercer lloc signat en l'edició de fa un any, a més de ser el millor motorista català i estatal. I tot això com a membre d'un equip privat, Himoinsa Team, sense disposar d'un aparell dotat amb les prestacions de les motos dels equips oficials, sobretot pel que fa a la velocitat, ni tampoc amb els avantatges logístics que suposa pertànyer-hi.

L'experiència, la serenor, la regularitat, la tenacitat i la seva innata capacitat per a la navegació, aspecte en el qual figura entre els millors pilots del món, són el cúmul de qualitats que han permès a Gerard Farrés segellar amb brillantor el seu currículum dakarià, destacant sobretot les dues darreres participacions.



Una conseqüència del treball

El manresà va lloar el treball, els valors i la filosofia del seu equip després de travessar la línia d'arribada a la ciutat argentina de Córdoba. «Hem treballat molt durant l'any», va certificar el pilot, abans de sentenciar: «La classificació d'enguany demostra que el tercer lloc de l'any passat no va ser fruit de la casualitat. Tot l'equip Himoinsa, des del seu cap, Miguel Puertas, fins als cinc pilots que l'integrem, hem cregut en la feina que fèiem i hem demostrat que el treball dóna els seus fruits».

Gerard Farrés va palesar, també, la seva satisfacció. «Estic molt content per tot allò que hem fet en aquesta edició del Dakar, dins un equip privat, guiat per uns altres valors que els oficials, on preval la companyonia». «Llàstima de l'accident de Rosa Romero», va concloure, tot fent referència a la motorista d'Himoinsa, que va haver de retirar-se dimecres per recomanació mèdica després de finalitzar la desena etapa amb una profunda ferida a l'engonal, propera a l'arteria femoral.

Amb 38 anys, tal com havia anunciat, Gerard Farrés clou la seva relació amb el ral·li Dakar, almenys com a pilot de motos.