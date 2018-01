El Gimnàstic de Manresa entra en descens en el moment més delicat

Amb la derrota d'aquest cap de setmana per un mínim 1-2 davant del totpoderós FC Barcelona, el Gimnàstic de Manresa juvenil entra per segon cop aquesta temporada a la zona de descens de la Divisó d'Honor juvenil. L'equip entrenat per Ferran Costa ja havia ocupat aquestes posicions després de perdre a casa per 1-2 davant del Sant Andreu a la jornada 8. El calendari per als escapulats abans de visitar el Sant Andreu (rival directe) són dos partits molt complicats. Aquest cap de setmana els bagencs visiten el camp del Girona, i d'aquí a dues setmanes reben la visita de l'Espanyol.

Quan falten 10 partits per finalitzar la lliga regular, Santa Eulàlia i Unificació Bellvitge són molt probables candidats a baixar i les dues places restants se les jugaran Damm, Gimnàstic, Sant Andreu, i Lleida Terraferma, tots equips separats per set punts a la classificació.