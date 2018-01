Un greu accident va provocar la retirada del Mini de l'odenenc Àlex Haro, copilot del veterà Nani Roma

Nani Roma i el seu copilot, Àlex Haro, han viscut enguany la cara més amarga del Dakar. Després de completar les edicions anteriors en unes meritòries quarta i sisena posició, la seva participació en l'edició d'aquest any va finalitzar de forma prematura i abrupte. Va ser el dilluns 8 de gener, durant la disputa de la tercera etapa de la prova, que transcorria pel desert peruà, entre les poblacions de Pisco i San Juan de Marchina. L'accident va tenir lloc a 500 metres de la línia d'arribada, en un tram de dunes fora pista. El Mini seguia una traça feta per altres participants, fins que va bolcar en un forat d'uns cinc metres que no estava marcat al roadbook. Arran de la topada amb el terra, Nani Roma va quedar atordit. El pilot de Folgueroles no responia a les demandes d'Àlex Haro. El vehicle va fer un canvi de direcció brusc i va bolcar. Haro va aconseguir posar el fre de mà, però ja no va ser a temps d'evitar un reguitzell de voltes de campana. Nani Roma estava inconscient. Àlex Haro va mullar-li el coll amb aigua i va activar el sistema d'alarmes per avisar l'organització. Després de cinc segons eterns, Nani Roma va començar a moure's. Roma i Haro van finalitzar l'etapa, però l'osonenc va requerir el trasllat a un hospital. La participació d'ambdós al Dakar havia conclòs.