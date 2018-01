La Joviat trenca la bona ratxa per falta d'intensitat

El sènior del Bàsquet Joviat va caure per 60-53 a la pista de l'AB Premià en un duel on les manresanes no van mostrar la seva millor versió.

Tot i un bon inici per part de les bagenques, la Joviat no va trobar la comoditat dins la pista del Premià. La poca intensitat i la manca de concentració van impedir que poguessin competir davant un rival que es troba per sota les manresanes en la classificació. Les del Bages tampoc no van veure's afavorides en certes decisions arbitrals, ja que van concedir-los només dos tirs lliures en tot el partit. No obstant això, amb un balanç de 7 victòries i 8 derrotes, la Joviat tanca amb força satisfacció el primer tram de temporada i es prepara per a la segona volta, que s'estrenarà amb derbi bagenc.