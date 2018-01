El júnior manresà perd sense opcions a la pista del poderós Joventut

L'equip júnior del Catalana Occident Manresa no va tenir opcions davant un contundent Joventut de Badalona, que va derrotar els manresans per 85-54. Els bagencs eren conscients de la dificultat del partit, però tot i així no van estar a l'alçada de la intensitat que requeria el duel.

Un inici molt encertat dels locals, que van anotar 5 triples al primer quart, va deixar les coses molt complicades per al Catalana Occident, que en acabar el primer temps ja perdia 26-9.

Amb l'inici del segon quart els bagencs van prémer l'accelerador i van aconseguir tractar de tu a tu el poderós Joventut de Badalona. A més, una defensa molt més agressiva va dificultar l'anotació dels locals i va apropar una mica els números en l'electrònic.

La bona dinàmica manresana va anar en augment al tercer període, ja que els del Bages van fer-se amb el domini del joc i van imposar el seu rimte per tal de retallar distàncies i col·locar-se 12 punts per sota.

L'inici del darrer temps va posar en tensió els badalonins, ja que els visitants van saber mantenir l'alt nivell de joc. No obstant, un altre parcial d'encert des de la línia de tres favorable als locals va tornar a posar una gran distància entre els dos equips. En els darrers tres minuts, els de la Penya van clavar un parcial d'11-0 que rendia qualsevol opció manresana.

Tot i la contundent derrota, el Catalana Occident júnior manté el bon estat de forma, i així ho haurà de demostrar en la seva propera cita, que serà el dissabte 27, a partir de les 19.30 h, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on s'enfrontarà al talentós Barça.