L'Avià es veu superat per un efectiu Matadepera i rep una nova desfeta

L'Avià va caure davant d'un Matadepera que va saber aprofitar les seves escasses oportunitats per marcar dos gols i endur-se els tres punts del Berguedà. Ambdós conjunts van disputar una anivellada primera meitat. El Matadepera va arribar tres cops durant els primers 45 minuts i va aconseguir marxar al descans amb un 0-2 favorable.

A la represa, els locals van dominar i van buscar amb insistència la poteria rival per intentar retallar distàncies, però no van ser capaços de marcar cap gol. El Matadepera va saber aguantar la pressió avianesa i el resultat, per així tornar a guanyar.