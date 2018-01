L'empat entre la Grama i la Montañesa afavoreix els interessos dels manresans

Un dels partits que acaparava l'atenció al grup 1 de Primera Catalana era, ahir, el duel que jugaven el líder Grama i el tercer classificat, la Montañesa. L'empat final a un gol sembla afavorir els interessos d'un Manresa que s'apropa al conjunt capdavanter i deixa més enrere el tercer classificat. Així, un cop jugada la primera jornada de la segona volta, els manresans són a quatre punts de la Grama i supera en quatre a la Montañesa, tenint en compte que els de Dani Andreu tenen un partit pendent davant el Llagostera B, que es jugarà el dissabte 10 de febrer al Nou Congost.

Tot i que encara queden moltes jornades per disputar-se, el que sembla més o menys clar és que la plaça d'ascens directe i la de promoció és cosa de tres equips, la Grama, el Manresa i la Montañesa, tot i que formacions com el Farners, el Can Vidalet i el Manlleu no semblen despenjats del tot, encara que a una distància destacable dels tres primers.

A la propera jornada, el Manresa rebrà un Vic en terra de ningú, malgrat que els osonencs en moltes ocasions han complicat la vida als blanc-i-vermells al Congost. Per la seva part, la Montañesa rebrà un Banyoles a la part baixa i la Grama visitarà un Cardedeu que només ha perdut un partit com a local.

Ja al febrer, el dia 3, el Manresa es desplaçarà a Lloret, on pot segellar un any seguit de victòries. La curiositat és que la darrera der-rota va ser precisament al camp dels costeners, el 20 de gener de l'any passat (1-0).



L'Igualada continua en ratxa

Tot i només poder empatar dissabte al camp de l'Alpicat, l'Igualada manté la bona ratxa de resultats, ja que acumula cinc jornades sense conèixer la derrota, amb quatre triomfs i un empat. Amb 31 punts i a la setena plaça de la classificació, els igualadins són a set punts del nou líder, el San Cristóbal, que dirigeix Oliver Ballabriga, exentrenador de l'Avià.