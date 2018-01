L'Esparreguera supera l'Artés gràcies a un 15-0 en els darrers minuts

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant l'Artés, al qual es va imposar per un resultat final de 87-73, en un matx entre dos equips de les nostres comarques. Amb aquest triomf, els jugadors del Baix Llobregat Nord van tancar la primera volta sense conèixer la derrota.

A l'inici del matx, els locals intentaven connectar rebots defensius amb transicions ràpides i verticals, mentre que els artesencs estaven molt cohesionats a darrere i aprofitaven la velocitat dels exteriors per penetrar i doblar pilotes als pivots, que anotaven des de sota el cèrcol. Tot i això, van ser els esparreguerins els qui gaudien de mínimes avantatges davant uns bagencs que es mostraven com un os molt dur de rosegar (17-15 al final del primer quart). En el segon els visitants estaven molt intensos defensivament, però el potencial ofensiu local els va permetre clavar un parcial de 8-0 i marcar les primeres diferències en el marcador al descans (40-33).

A la represa, els jugadors de Toni Mañosas van seguir castigant el seu rival amb el joc interior i es van posar a només un punt. Tot seguit, l'Esparreguera va reaccionar i va tornar a obrir un forat de nou punts. Però novament un Artés molt combatiu va clavar un 2-12 i va arribar al darrer quart amb un marcador de 57-55. Els visitants van començar a creure en les seves possibilitats quan es van posar 60-63 a l'inici del període. No obstant això, els homes d'Òscar Navarro, liderats per Pau Campaña i Marc Raventós, van quallar un parcial devastador de 15-0 en menys de tres minuts. Els del Baix Llobregat Nord van començar a córrer amb qualitat i van activar el mode piconadora, i els artesencs no van poder aguantar-los el ritme i van cedir.