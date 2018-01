L'Oviedo manté el bon ritme i el Càceres paga la falta d'efectius

La Unión Financiera Oviedo va aconseguir ahir guanyar a la pista del Sammic per 70-77, amb la qual cosa es manté en el grup capdavanter de la classificació de la lliga LEB Or. El conjunt asturià va dominar gairebé des del primer moment, quan un parcial de 0-10 va situar un 4-16 gràcies a l'encert d'homes com Víctor Pérez o Maynard. La diferència, en els primers vint minuts, es va mantenir per damunt dels deu punts, amb catorze d'avantatge en arribar al descans (26-40).

El Sammic, però,va reaccionar al tercer quart i es va arribar a situar a cinc punts (41-46), amb els punts de Serrano i Bulic. Al final del tercer quart, la diferència es mantenia i fins i tot es va reduir a un punt (61-62). L'Oviedo, però, va donar la pilota a Geks i el letó va saber tenir la sang freda en el darrer tram. El visitant Barro, amb 20 punts, va ser el màxim anotador del partit.



De més a menys

Qui no va poder tornar a guanyar a fora, a la pista del Barça B, va ser un Càceres castigat per les baixes. A les ja conegudes de Corrales i Jakstas, ahir s'hi va afegir la del nord-americà Ward. Malgrat això, el conjunt de Ñete Bohigas, amb uns inspirats Rakocevic, Grabauskas i Sergio Pérez es va escapar a la primera part de fins a catorze punts (21-35). Sense gaires possibilitats de rotació, però, el partit es va fer llarg per als extremenys, que en el darrer quart van encaixar un parcial de 17-9. Gerun va anotar 25 punts per als blaugrana.