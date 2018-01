L'Unicaja, el Baskonia i l'Iberostar Tenerife es classifiquen per a la Copa

La Lliga Endesa va tancar la primera volta amb una jornada unificada en què l'Unicaja, el Baskonia i l'Iberostar Tenerife no van fallar per rubricar la seva presència a la Copa del Rei de Gran Canària, fent inútil la victòria de l'UCAM Múrcia, mentre que el Barça Lassa va cedir a Andorra i va caure a la tercera posició.

No hi va haver sorpreses, ni tan suspens. L'Unicaja va superar l'Herbalife Gran Canària (94-87), tot i que el seu aclaparador bàsquet average a favor el classificava virtualment ja abans del partit. Tot i això, l'equip de Joan Plaza va segellar el bitllet a la pista gràcies al gran partit de les seves dues torres: Giorgi Shermadini (23 punts i 26 de valoració) i James Augustine (13 punts i 8 rebots), a més d'un gran Carlos Suárez.

Els malaguenys es van quedar així amb la cinquena plaça, mentre que el Herbalife va sortir dels vuit primers, però el seu bitllet no corria perill amb la condició d'amfitrió. El Múrcia d'Ibon Navarro va acabar vuitè i es va quedar sense Copa malgrat el seu troimf davant el Divina Seguros Joventut (62-71), que continua en posicions de descens.

El premi va ser per a l'Iberostar i el Baskonia que, a casa i davant rivals de la zona baixa, no van tenir problemes per complir amb la Copa. Els tinerfenys van superar el Movistar Estudiantes (77-59) amb un gran Mateusz Ponitka (22 punts i 30 de valoració), ben secundat per l'exmanresà Davin White (15 punts).

Per la seva part, el Baskonia va passar per sobre del Betis (94-70), amb una gran actuació de l'últim MVP de la primera volta, el georgià Tornike Shengelia: 22 punts i 8 rebots per a 34 de valoració. Amb la derrota, els bètics segueixen cuer, amb quatre triomfs, empatats amb el Joventut. El Burgos, en canvi, suma ja sis victòries després de superar el Tecnyconta Saragossa, tercer per la cua amb cinc triomfs (5-12).



Ensopegada del Barça

A la part alta, el Madrid va supera rel Gizpukoa malgrat que tenia la baixa de Luka Doncic (84-98). El València és zona després de derotar per 88-72 un Fuenlabrada que cau a la quarta plaça. I tercer és el Barça, que va perdre amb l'Andorra de Joan Peñarroya (102-92).