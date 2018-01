El Manchester United confirma el fitxatge d'Alexis Sánchez

El Manchester United ha fet oficial aquest dilluns el fitxatge del davanter xilè Alexis Sánchez, procedent de l'Arsenal, i ha confirmat també la marxa del migcampista armeni Henrikh Mkhitaryan al club 'gunner' com a part de l'acord.



"El Manchester United es complau a anunciar el fitxatge d'Alexis Sánchez, de l'Arsenal, en un acord que fa que el migcampista armeni Henrikh Mkhitaryan es mou en la direcció oposada", va assenyalar el club anglès en un comunicat.



L'exbarcelonista va recalar a l'Arsenal a l'estiu de 2014 després de tres temporades al FC Barcelona. En les seves tres temporades i mitja com a gunner, el de Tocopilla ha disputat 166 partits en els quals ha anotat un total de 80 gols. Amb Arsène Wenger s'ha adjudicat tres Community Shield (2014, 2015 i 2017) i dues FA Cup (2015 i 2017).



Alexis Sánchez s'ha mostrat entusiasmat amb l'acord. "Estic encantat d'unir-me al club més gran del món. Vaig passar tres anys i mig meravellosos a l'Arsenal i m'emporto amb mi records molt positius d'aquest gran club i els seus aficionats", ha manifestat.



"L'oportunitat de jugar en aquest històric estadi i treballar amb José Mourinho ha estat una cosa que no he pogut rebutjar. Estic molt orgullós de ser el primer jugador xilè en jugar per al primer equip del United i espero poder mostrar als nostres seguidors de tot el món per què el club volia portar-me aquí ", va afegir.



Per la seva banda, el seu nou tècnic, José Mourinho, ha qualificat al seu nou jugador com "un dels millors atacants del món". "Portarà la seva ambició, motivació i personalitat, qualitats que enforteixen l'equip i que faran que els seus aficionats se sentin orgullosos de la dimensió i el prestigi del seu club", ha dit.