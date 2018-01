El Manresa juvenil no pot vèncer un Jabac efectiu

Nova derrota del juvenil del CE Manresa en el seu enfrontament davant del Jabac i Terrassa per un clar 0-3. Els jugadors de Pablo Becerril amb aquesta derrota tornen a entrar en posicions de descens.

El conjunt visitant va portar la iniciativa en els primers compassos de partit i al minut 19 Diawara va aprofitar una pilota morta dins de l'àrea manresana per posar el 0-1 en el marcador. L'equip del Nou Congost va reaccionar molt bé al gol encaixat i va gaudir d'un parell de bones aproximacions. Ambdos equips van estar molt anivellats en el joc i al marcador ja no es va moure durant els primers 45 minuts de partit. A la represa, la dinàmica va canvir i el Jabac i Terrassa va sortir molt més endollat davant d'un Manresa que no va començar bé en els primers minuts.

Just en el primer minut de la segona part, el visitant Diawara va aprofitar una passada llarga per la banda esquerra per definir molt bé davant del porter manresà i deixar el 0-2 en el marcador. Els manresans es van desconcentrar i van encaixar un tercer gol al cap de tres minuts. Els locals van gaudir d'ocasions per intentar retallar distàncies, però no van estar encertats de cara a porteria.

La setmana vinent els jugadors entrenats per Pablo Becerril es desplaçaran al camp del Sants. L'equip manresà necessita puntuar per no complicar-se més la vida per la permanència.