Meritòria catorzena plaça per a Armand Monleón

El motociclista Armand Monleón (KTM) ha assolit una satisfactòria catorzena posició final en la seva tercera participació al Dakar. L'igualadí ha necessitat 46 hores, 12 minuts i 42 segons per completar les catorze etapes, només 3 hores, 6 minuts i 46 segons més que el guanyador, l'austríac Matthias Walkner.

L'igualadí compensa així la dissort que li va impedir gaudir de l'edició de l'any passat. Un greu accident mentre disputava la quarta etapa va apartar-lo prematurament de la prova. Va patir una greu contusió cerebral que va requerir, fins i tot, la seva evacuació en un helicòpter medicalitzat.

Enguany, Monleón ha exhibit una sòlida regularitat, que s'ha acabat transmutant en una evident progressió. L'igualadí va mostrar-se «molt content amb el resultat final. L'equip ha fet una excel·lent feina, tot i debutar en el Dakar. Ha treballat amb professionalitat i això s'ha notat en el resultat final. He fet etapes molt bones, sobretot a partir de l'altiplà bolivià». «A Bolívia i l'Argentina m'he sentit molt còmode amb la moto, m'he sentit amb bon feeling, i això s'ha notat amb el ritme. No va ser així al Perú. Sé què haig de millorar i com haig de treballar per ser millor pilot», va concloure.