El Moià fa un bon partit i planta cara al Puig-reig

El Moià va donar una bona imatge per començar la segona volta del campionat, amb un valuós empat davant el Puig-reig.

Només començar el matx, l'àrbitre va xiular un penal en contra del Moià per la caiguda d'un jugador visitant dins l'àrea. El Puig-Reig es va avançar i el partit es complicava des de bon principi per als locals. Però, a la següent jugada, Bilaly es va aprofitar d'un rebot i va marcar a porteria buida.

Al quart d'hora de partit, González, lliure de marca, va avançar novament els de l'Alt Berguedà. El Moià va passar uns minuts difícils, però el porter Seydi va salvar dues clares oportunitats de gol. Llavors, en un contraatac local, Bilaly va ser travat dins l'àrea i l'àrbitre va assenyalar un nou penal, que Pol va transformar.

La intensitat va seguir present en el partit fins al descans. A la represa, un xut de falta servit per Mauricio va ser refusat per Pons amb dificultats, i Martínez va rematar a fora en l'ocasió més clara del segon temps. A partir d'aquí, el Puig- Reig va lluitar i va crear molt perill, però el porter Seydi ho va aturar absolutament tot. En un partit net i ben lluitat per a ambdós conjunts, l'empat va acabar essent un resultat just.