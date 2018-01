«Si no canviem el xip, anirem a pitjor en comptes de créixer»

Aleix Duran va arribar molt seriós a la sala de premsa després de la derrota davant el Melilla en un partit que va tenir dues partes molt diferenciades: «una de 31 minuts i una de 9». De fer-ho tot bé, l'equip va passar a «deixar de defensar» i permetre que «a casa nostra ens fessin 30 punts sense entrar en el bonus».

Per tot plegat, el tècnic va dir que estava «emprenyat perquè hi ha coses que les he repetit massa com perquè tornin a passar». I va alertar que «si no canviem el xip de com enfoquem els partits que ens queden, en comptes de creíxer anirem a pitjor».

Duran va enumerar què va trobar a faltar: «Hem de ser intensos, quan tens el partit controlat has de fer bé les coses. Ho hem repetit molt. Em molesta que no ho fem. No estic decebut perquè treballem al dia a dia excel·lent. Estic enfadat perquè fent coses bàsiques hauríem tingut opcions».

Què va trobar a faltar el tècnic? «Fa tres partits que el rival ens guanya el rebot, quan érem els millors de la lliga en aquest apartat», va destacar el tècnic. «Això és un tema d'esforç. Quan hi ha un final igualat, sembla que fem les coses des de l'obligació i no des de la il·lusió. L'equip ha canviat les expectatives des de la classificació per la Copa. Deixem de fer coses. Es poden fer millor coses de gestió ofensiva que són de l'entrenador».

«El problema d'avui no és tàctic ni físic», va assegurar Duran. «A través de la il·lusió hem generat expectatives. I ara hi ha pressió. I com que no puc convèncer tothom de rebaixar expectatives, que som un equip que ha d'anar creixent, he d'aconseguir que això no arribi a l'equip».



Elogis a Nacho Martín

Respecte al debut de Nacho Martín, es va mostrar satisfet: «És l'exemple claríssim que entra amb el cap net i que juga el partit sense cap pressió de res. És capaç, havent entrenat tres dies, de fer les coses ben fetes i de seguir les normes. Semblava que havia entrenat amb l'equip durant quinze dies. Per això ha acabat el partit, perquè ens feia falta tranquil·litat. L'he vist bé, té molta qualitat, ens aportarà moltes coses. Però en Nacho ve per fer millor aquest equip però no per salvar-nos de res. Tot el que hem fet fins ara és molt bo i ha de sumar més».

Per la seva part, el tècnic del Melilla, Alejandro Alcoba, va destacar que la victòria era «molt important» per al seu equip, que necessitava refer-se. «Estàvem una mica despenjats després de tres derrotes al final de la primera volta. Volíem reenganxar-nos i guanyant el partit i l'average hem superat l'ICL i Oviedo».