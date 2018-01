Rafinha se'n va a l'Inter de Milà

El Futbol Club Barcelona i l'Inter de Milà han arribat a un acord per a la cessió fins al 30 de juny de 2018 del jugador Rafael Alcántara do Nascimento 'Rafinha', que podria continuar a la lliga italiana si l'equip 'neroazurro' exerceix l'opció de compra que té per 35 milions més 3 en variables.

"El club també informa que l'Inter de Milà assumeix la fitxa del jugador, que se'n va a l'Estadi Giuseppe Meazza a la recerca de minuts després de les últimes lesions", afegeix el comunicat del Barça.

El jugador brasiler, que va arribar al club amb 13 anys, ha militat tota la seva carrera en l'equip blaugrana a excepció de la temporada 2013-14, que va jugar cedit al Celta de Vigo a les ordres de Luis Enrique.

Rafinha se'n va després de 79 partits, 11 gols i 9 títols, a més de dues greus lesions que van frenar la seva carrera. La primera a Roma, que el va apartar més de 200 dies dels terrenys de joc entre finals de 2015 i principis de 2016. La segona, a Granada l'abril del 2017, de la qual va tornar en el duel coper de dimecres passat davant l'Espanyol després de 290 dies.