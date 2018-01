El Sant Esteve guanya i puja a la segona posició de la taula

La Salle Montcada/sant esteve

Sisena victòria consecutiva dels de Dani Ariño i Miquel Herrero. Un triomf, en una pista difícil, que els permet pujar al segon lloc de la classificació. Bon inici dels de Sant Esteve Sesrovires, però els de Montcada i Reixac van aprofitar uns minuts de desencert visitant per capgirar el marcador. Un oportú temps mort dels tècnics sesrovirencs va ser suficient per tranquil·litzar els ànims i marxar al descans amb el 8 a 13 gols. A la represa, els del Baix Nord van jugar els seus millors minuts, defensa a la perfecció i una gran porteria per sumar un nou triomf.