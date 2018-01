El Solsona no té pietat del cuer Tremp i li clava una golejada

El Solsona va sumar una nova victòria després d'imposar-se a domicili, davant del cuer Tremp, per un clar 0-5. L'equip solsoní va dominar des del principi i no va donar cap opció a un Tremp molt nerviós. El conjunt visitant va portar el ritme del partit i les millors ocasions durant la primera meitat. Al descans el Solsona guanyava per 0-2. A la represa els locals van intentar apretar, però no van tenir cap opció clara. Els solsonins van anar ampliant les distàncies en el marcador, fins arribar al 0-5 definitiu. La setmana vinent els jugadors del Solsona rebran la visita del Termens.