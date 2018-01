El Súria salva un punt amb un gol en el temps afegit

Bon ambient al Municipal Riera del Tordell en un partit competit fins a l'últim instant de joc. El duel entre suriencs i manresans començava amb arribades tímides per part dels dos equips. Cap ocasió clara en els primers 45 minuts, en els quals cap equip va aconseguir el domini de la pilota.

Així doncs, s'arribava a la mitja part amb el marcador a zero i amb una sensació de voler però de no poder per part d'ambdós equip. Tot i això, el millor encara estava per arribar.

A la represa, els jugadors d'Edu Maqueda sortien molt endollats. El ritme de joc i la possesio de pilota passava pels peus dels locals, però quan tot estava de cara, i quan més arribades estaven creant, arribava el gol dels manresans, al minut 88 de partit. Un gerro d'aigua freda per als de Maqueda a les acaballes del partit.

Arran del gol, l'equip local no va perdre la confiança. Els manresans ja es veien amb els tres punts, quan Pol Fàbrega feia el definitiu empat en el marcador, ja al temps afegit.