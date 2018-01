El Club Tir Precisió, una entitat amb un volum de 500 socis

? Una associació esportiva sense ànim de lucre. Aixo és el CT Precisió Manresa, una entitat que es dedica al tir des del 1959 (primer al Congost), tot i que hi ha papers que assenyalen que el 1912 ja es practicava a la capital del Bages. Aquest club es dedica a la pàctica i promoció de totes les modalitats de tir reconegudes per les federacions de tir. El 1992, l'entitat es va traslladar al polígon de Bufalvent, on disposa d'espai d'oci com ara un bar-restaurant amb terrassa i pati i un local social. El 2017, el CT Precisió Manresa va tancar amb una llista de 500 socis-tiradors.