Kepa, pretès pel Madrid, renova amb l'Athletic

L'Athletic de Bilbao va anunciar ahir la renovació fins al 30 de juny del 2025 del seu porter Kepa Arrizabalaga, de 23 anys. Un acord que posava fi a les especulacions sobre el seu futur, després d'haver estat pretès pel Reial Madrid. Fins i tot es va assegurar que havia passat revisió mèdica amb el club blanc. «Com que acabava contracte, era lliure per negociar a partir del dia 1 de gener i hi ha hagut propostes, però considero que el millor per a mi és seguir a l'Athletic per molt temps», va dir Kepa.