Manresa rebrà el Mundial de tir en la modalitat de carrabina esportiva

Un centenar de tiradors dels cinc continents. Aquesta és la previsió de participants que té el Club Tir Precisió Manresa al Campionat del Món de tir en l'especialitat de carrabina esportiva que tindrà lloc el juliol a les instal·lacions que té l'entitat manresana al polígon de Bufalvent (carrer Edison).

Concretament, del 23 al 28 de juliol és durà a terme la tercera edició del Mundial (anteriorment s'ha fet a Luxemburg el 2014 i a Portugal el 2016) a Manresa, sota l'organització del Club Tir Precisió, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Ahir, els representants de l'entitat organitzadora, el seu president Xavier Llorente i el vicepresident Josep Maria Serena , acompanyats del regidor d'Esports, Jordi Serracanta, van anunciar la concessió del campionat.

«Tot va començar mig de broma, mig seriosament. A Manresa tenim un bon palmarès en aquesta modalitat de tir, i destaquen en aquest sentit els monitors actuals de la nostra escola, Josep Perarnau i Mercè Mas, que ho han guanyat tot des del 2009 a escala estatal. Ells mateixos ens van empènyer a demanar el campionat a la Federació Internacional. Ho vam fer a principi del 2016 i fins a final de l'any passat no ens van donar la notícia», comentava Xavier Lorente, i afegia que «Manresa no havia rebut mai cap competició com aquesta. A més, tampoc Catalunya ha tingut un campionat internacional d'aquest nivell des dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992».



Promoció de la ciutat

El regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va recordar que «la política de l'Ajuntament els darrers anys és facilitar que les entitats esportives puguin organitzar esdeveniments amb el nostre suport. Tenim molt clar que l'esport és una eina de promoció de la ciutat. En el cas concret del tir també ens agradaria que aquest Campionat del Món serveixi per trencar barreres sobre el que és l'esport del tir. També voldríem que formés part de l'esport a la carta de les escoles manresanes. El Club Tir Precisió té unes grans instal·lacions que hem d'aprofitar al màxim. Pel que fa al Mundial, hem de treballar per aconseguir tots els recursos necessaris per a una bona organització i després, quan sigui el dia, poder gaudir-ne».

Xavier Llorente va recordar que «enguany, paral·lelament al Campionat del Món, també tindrem el Campionat de Catalunya de l'especialitat i la darrera prova de l'Open d'Espanya, classificatori per al Mundial, els mesos de març i juny, respectivament».

Sobre l'especialitat de carrabina esportiva, amb un nivell molt destacat a Catalunya, Llorente va incidir en el fet que és una modalitat «en la qual poden participar les dones però en una categoria única conjunta amb els homes. Es tirarà a 50 metres amb 26 llocs de tir». Els dos primers dies del campionat, el 23 i el 24 de juliol, es faran els entrenaments, els dos dies següents, 25 i 26, la competició individual i els dos restants, el 27 i el 28, serà el torn dels equips. Cada país podrà aportar deu tiradors. En el cas d'Espanya, tenen possibilitats de classificació els esmentats components del Club Tir Precisió Josep Perarnau i Mercè Mas, tot i que hauran de passar les rondes de classificació. Llorente, tot parlant del camp de tir de Manresa, destacava que és entre «els deu primers d'Espanya».