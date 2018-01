El líder Breogán derrota el Prat i agafa més marge

Cop d'autoritat del líder de la LEB Or, el Breogán, que anit va derrotar el seu immediat perseguidor, el CB Prat (79-81), i agafa un marge de dues victòries més el bàsquet average al capdavant de la classificació. El conjunt gallec es va refer d'un mal inici i va acabar guanyant amb una gran actuació del seu joc interior titular.

El Prat va començar dominant, i durant el primer quart va arribar a superar la desena de punts d'avantatge. Però a poc a poc els gallecs es van acostar en el marcador. Al descans ja només perdien per sis punts (44-38), i al final del tercer període ja anaven al davant en el marador (60-61). El bon partit d'Emir Sulejmanovic (19 punts i 9 rebots) i de Matt Stainbrook (18 punts i 7 rebots) va resultar clau per al líder, així com el bon partit del seu base titular, Ricardo Uriz (13 punts i assistències). El millor dels catalans va ser el pivot romanès Emanuel Cate, que va signar 20 punts i 12 rebots.



Óliver Arteaga, destacat

El tercer equip en discòrdia al capdavant de la classificació és l'Oviedo que entrena Carles Marco, que anit va superar el Corunya per 80-71 amb una gran actuació d'un ex manresà, el pivot Óliver Arteaga: 13 punts i 10 rebots per a 22 de valoració.

A més, el Clavijo va sorprendre el Valladolid (87-92), un dels equips revelació del curs, que pugna per guanyar-se un lloc al play-off. I el Força Lleida continua caient posicions després de perdre a la seva pista davant l'Osca (59-69) en un partit fluix de l'equip que entrena Borja Comenge. El manresà Miquel Feliu va sumar 9 punts per als lleidatans.