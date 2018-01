L'RS-Plasnet d'Igualada és tercer després del seu debuta la Superlliga

Bon debut de l'equip RS-Plasnet de l'Esquaix Igualada a la Superlliga Caprabo. De moment l'equip ocupa el tercer lloc i té molt a prop el primer classificat, el Nick de Barcelona.

Amb un nou format molt atractiu va començar aquesta Superlliga Caprabo al Malibú Esportiu de Sabadell. El nou sistema de competició és similar al que s'utilitza a la lliga italiana, amb jornada de matí i tarda a dos sets a 15 punts, i el fet més diferencial és que, en lloc dels sets, es sumen el total de punts guanyats i perduts en els dos sets obligatoris.

En la jornada del matí l'equip RS-Plasnet va jugar contra el Nick Esports de Sabadell. Joel Jaume va cedir 0-2 amb Dani Pascual 12-15, 10-15 (-8). Bernat Jaume i Edmon López van empatar a 1 amb el còmput global de (-2) per a l'anoienc; i el jove Nacho Fajardo també va empatar a 1 amb el veterà David Febrer amb un total de (+1). A la tarda davant l'Squash Project, Joel Jaume va empatar a 1 amb Xavi Blasco però va sumar un global positiu de +6, en canvi Nacho Fajardo va cedir amb Álex Luque per 0-2 (-12) però finalment Bernat Jaume va dominar l'anglès de Blanes Richard Williams per 15-7, 15-8 (+15), per tancar la jornada en tercer lloc amb 151 punts, només a 4 punts del segon, el Malibú, i a 6 del primer, el Nick Esports de Barcelona.